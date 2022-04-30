Венсан Компани может стать новым главным тренером «Бернли»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани может стать новым главным тренером «Бернли», сообщает Daily Telegraph.

По данным источника, президент клуба Алан Пэйс рассматривает Компани как одного из претендентов на работу с командой. Также среди кандидатов присутствуют Уэйн Руни, Крис Уайлдер и Карлос Карвальял.

В сезоне-2019/20 Компани был играющим тренером «Андерлехта», летом 2020 года он завершил карьеру футболиста и возглавил бельгийскую команду.

15 апреля «Бернли» уволил Шона Дайча, который был главным тренером команды с октября 2012 года. «Бернли» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 31 очком в 33 матчах.