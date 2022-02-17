Конте недоволен трансферной политикой «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался по поводу трансферной политики лондонского клуба.

«В январе четыре важных игрока ушли, двое пришли. Даже численно на бумаге мы ослабли вместо того, чтобы усилиться. «Тоттенхэм» ищет молодых игроков, которые смогут развиваться, а не которые готовы. В этом и дело», цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Этой зимой «Тоттенхэм» арендовал у «Ювентуса» Деяна Кулушевски и выкупил у них за 19 миллионов евро хавбека Родриго Бентанкура.

Покинули команду Деле Алли («Эвертон»), в аренду ушли хавбеки Джованни Ло Чельсо («Вильярреал»), Брайан Хиль («Валенсия») и Тангай Н'Домбеле («Лион»).