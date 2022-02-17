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Сегодня, 10:21

Конте недоволен трансферной политикой «Тоттенхэма»

Антонио Конте пожаловался на трансферную политику «Тоттенхэма»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался по поводу трансферной политики лондонского клуба.

«В январе четыре важных игрока ушли, двое пришли. Даже численно на бумаге мы ослабли вместо того, чтобы усилиться. «Тоттенхэм» ищет молодых игроков, которые смогут развиваться, а не которые готовы. В этом и дело», цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Этой зимой «Тоттенхэм» арендовал у «Ювентуса» Деяна Кулушевски и выкупил у них за 19 миллионов евро хавбека Родриго Бентанкура.

Покинули команду Деле Алли («Эвертон»), в аренду ушли хавбеки Джованни Ло Чельсо («Вильярреал»), Брайан Хиль («Валенсия») и Тангай Н'Домбеле («Лион»).

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 24 7 12 5 25-25 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
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12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 12 1 5
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