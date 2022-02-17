«Ньюкасл» готов предложить 45 миллионов фунтов за полузащитника «Кристал Пэлас» Эзе

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Эбере Эзе, сообщает The Sun.

По информации источника, «сороки» готовы заплатить за 23-летнего англичанина 45 миллионов фунтов в летнее трансферное окно. В январе «Ньюкасл» пытался подписать футболиста, но переговоры завершились неудачно.

В сезоне-2021/22 Эзе принял участие в 7 матчах «Кристал Пэлас» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.