Коло Туре хочет стать первым африканским тренером в АПЛ

Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Коло Туре заявил, что хочет стать первым африканским тренером в истории английской премьер-лиги.

— Одна из самых важных вещей для меня — это то, что я из Африки. Как вы знаете, в ведущих лигах не так много тренеров из Африки, — цитирует Туре The Daily Mail. — В конце своей игровой карьеры я думал о том, что могу дать миру. Что я могу вернуть футболу? Какова моя сильная сторона? Я думал о других индустриях вроде финансов, но я быстро понял, что не буду там так эффективен, как хочу.

Футбол — это единственная вещь, которую я знал и которой наслаждался. Я чувствовал, что футбол — единственная индустрия, в которой я смогу что-то творить.

У меня есть опыт и знания насчет игры. Поэтому я все еще здесь. Я хочу передать это молодому поколению. Это будет сложно, но всегда кто-то один должен начать — и за ним последуют остальные.