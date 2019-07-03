Коку заменит Лэмпарда в "Дерби Каунти"

Голландский специалист Филлип Коку станет новым главным тренером "Дерби Каунти" в течение следующих 24 часом, утверждает Sky Sports. 28-летний голландец заменить Фрэнка Лэмпарда, который продолжит карьеру в "Челси".

Агент Коку находился в Великобритании в течение последних двух дней и договорился о контракте с владельцем "Дерби Каунти" Мелом Моррисом.

Последним местом работы голландца был "Фенербахче", который он покинул в октябре 2018 года.

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