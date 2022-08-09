Коади: «Я отчаянно хотел играть за «Эвертон»

Новичок «Эвертона» Конор Коади прокомментировал переход в ливерпульский клуб из «Вулверхэмптона».

«Я понимаю, что значит быть частью этого клуба. Я вырос в городе, знаю, насколько велик этот клуб. Честно говоря, я отчаянно хотел играть за этот клуб. У меня есть друзья и семья, которые являются давними эвертонцами», — цитирует BBC Коади.

29-летний Коади является воспитанником «Ливерпуля» — принципиального соперника «Эвертона».