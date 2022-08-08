Защитник «Эвертона» выбыл на три месяца из-за перелома ноги
Защитник «Эвертона» Бен Годфри пропустит около трех месяцев из-за перелома ноги, сообщает сайт клуба.
В понедельник, 8 августа, футболист перенес операцию и теперь начинает реабилитацию, которая растянется примерно до начала ноября.
24-летний Годфри получил перелом малоберцовой кости правой ноги в самом начале матча 1-го тура АПЛ против «Челси» (0:1).
Игрока унесли на носилках в кислородной маске и сразу же отправили в больницу.
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|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
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|0
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|
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|1
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|0
|
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|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
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|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
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|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
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|1
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|0
|
20
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|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
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|
Челси – Тоттенхэм
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|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Брайтон
|2
|
|
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|
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Лестер
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|
Кевин Де Брейне
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Мусса Дженепо
Саутгемптон
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Тайлер Адамс
Лидс
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|0
|1
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|
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Тоттенхэм Хотспур
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|1
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|
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Борнмут
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