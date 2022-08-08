Защитник «Эвертона» выбыл на три месяца из-за перелома ноги

Защитник «Эвертона» Бен Годфри пропустит около трех месяцев из-за перелома ноги, сообщает сайт клуба.

В понедельник, 8 августа, футболист перенес операцию и теперь начинает реабилитацию, которая растянется примерно до начала ноября.

24-летний Годфри получил перелом малоберцовой кости правой ноги в самом начале матча 1-го тура АПЛ против «Челси» (0:1).

Игрока унесли на носилках в кислородной маске и сразу же отправили в больницу.