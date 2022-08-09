Тиагу Алькантара попусти до шести недель из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара не поможет команде в ближайшее время из-за травмы подколенного сухожилия.

Как сообщает The athletic, 31-летний испанец получил травму подколенного сухожилия в субботнем матче с «Фулхэмом» (2:2). Его заменили на 51-й минуте встречи. Он не сможет играть до шести недель.

Ожидается, что Тиагу будет отсутствовать до середины сентября, а это означает, что он пропустит игры АПЛ против «Кристал Пэлас» , «Манчестер Юнайтед», «Борнмута», «Ньюкасла», «Эвертона» и «Вулверхэмптона».