Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клубы АПЛ проведут встречу, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом

17:00
Теги:

Представители клубов АПЛ проведут встречу, на которой обсудят ситуацию с коронавирусом, сообщает BBC.

По информации источника, встреча клубов состоится в понедельник, 20 декабря.

На встрече будут обсуждать возможный перерыв в АПЛ, а также вопросы, связанные с ранее перенесенными матчами.

Отмечается, что у клубов есть опасения в связи с предстоящим Кубком африканских наций и отборочными играми чемпионата мира 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/59698662

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Ведущий защитник сборной России получил тяжелую травму. Он точно пропустит Олимпиаду
Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали
1
0
Реклама