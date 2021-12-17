Клубы АПЛ проведут встречу, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом

Представители клубов АПЛ проведут встречу, на которой обсудят ситуацию с коронавирусом, сообщает BBC.

По информации источника, встреча клубов состоится в понедельник, 20 декабря.

На встрече будут обсуждать возможный перерыв в АПЛ, а также вопросы, связанные с ранее перенесенными матчами.

Отмечается, что у клубов есть опасения в связи с предстоящим Кубком африканских наций и отборочными играми чемпионата мира 2022 года.