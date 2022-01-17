Клопп высказался о борьбе за титул в АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах команды на ближайшее будущее.
«Нам не нужно убеждать людей, им нужно верить. Если они хотят верить, то должны это сделать. Если вы с нами, вам понравится это путешествие. Мы на все пойдем, готовы бороться, сколько можем. Мы отстаем на 11 очков, имея игру в запасе», — цитирует Клоппа The Telegraph.
«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|22
|18
|2
|2
|54-13
|56
|
2
|Ливерпуль
|21
|13
|6
|2
|55-18
|45
|
3
|Челси
|22
|12
|7
|3
|45-17
|43
|
4
|Вест Хэм
|22
|11
|4
|7
|41-30
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|20
|9
|5
|6
|32-29
|32
|
8
|Вулверхэмптон
|20
|9
|4
|7
|17-15
|31
|
9
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|21-21
|28
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|21
|5
|9
|7
|25-33
|24
|
13
|Астон Вилла
|20
|7
|2
|11
|27-32
|23
|
14
|Брентфорд
|21
|6
|5
|10
|24-33
|23
|
15
|Лидс
|20
|5
|7
|8
|24-39
|22
|
16
|Эвертон
|19
|5
|4
|10
|24-34
|19
|
17
|Уотфорд
|19
|4
|2
|13
|23-37
|14
|
18
|Норвич
|21
|3
|4
|14
|10-45
|13
|
19
|Ньюкасл
|20
|1
|9
|10
|20-43
|12
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 0
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|3 : 1
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|2 : 1
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|1 : 1
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|2 : 2
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|2 : 3
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|3 : 0
|31.05
|00:00
|
Бернли – Лестер
|- : -
|31.05
|00:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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