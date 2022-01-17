Клопп высказался о борьбе за титул в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах команды на ближайшее будущее.

«Нам не нужно убеждать людей, им нужно верить. Если они хотят верить, то должны это сделать. Если вы с нами, вам понравится это путешествие. Мы на все пойдем, готовы бороться, сколько можем. Мы отстаем на 11 очков, имея игру в запасе», — цитирует Клоппа The Telegraph.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.