Почеттино и тен Хаг остаются основными претендентами на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почетино и главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг остаются основными претендентами на то, чтобы летом возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Le Parisien.

В «Манчестер Юнайтед» активно ищут тренера, который сменит в конце сезона Ральфа Рангника. Манкунианцы недовольны игрой и результатами команды под руководством немецкого специалиста.

Рангник перебрался в «МЮ» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года. С ним был подписан договор до завершения текущего сезона.