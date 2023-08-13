Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Таблица переходов Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:49

Клопп о ничьей с «Челси»: «Согласен с результатом»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в 1-м туре АПЛ.

«Согласен с ничьей. Я видел игру, и знаю, кто мог выиграть. Мы могли проиграть, я считаю. У них здорово получилась концовка, верно? Мы хорошо выглядели в начале встречи. Этот отрезок игры мне очень понравился. [В тот момент] все выглядело слаженным. Мы забили два гола, один из них не засчитали. Но развитие атаки в этом эпизоде было на топ-уровне. Но затем мы открыли для «Челси» все двери. Мы допустили много потерь и позволили им забить», — цитируте Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Во 2-м туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Борнмутом» 19 августа, «Челси» отправится в гости к «Вест Хэму» 20-го числа.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Челси» Почеттино не считает ничью с «Ливерпулем» справедливой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 1 : 1
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости