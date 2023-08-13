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Главный тренер «Челси» Почеттино не считает ничью с «Ливерпулем» справедливой

Алина Савинова
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Маурисио Почеттино.
Фото Reuters

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). Он отметил, что не считает ничью справедливым результатом.

«Не думаю, что это так. В целом мы заслужили большего. Мы чувствуем и удовлетворение, и разочарование в то же время, потому что хотели победить и заслужили это. Но это только начало. Было сложно с самого начала, но то, как мы росли в игре, как начали доминировать и выдавливать «Ливерпуль» все глубже и глубже, — этим я очень доволен», — заявил Почеттино.

19 августа «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. «Челси» встретится с «Вест Хэмом» 20-го числа.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/65928389
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
0
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
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 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
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12.08 17:00
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 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
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13.08 16:00
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