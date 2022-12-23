Клопп со смехом ответил на вопрос о трансфере Беллингема

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу во время пресс-конференции был задан вопрос о потенциальном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.

Немецкий специалист сначала рассмеялся, после чего дал короткий ответ.

«Беллингем? Знаете, я не тот человек, у которого нужно спрашивать это. Я не знаю, будет ли он доступен для трансфера в январе», — приводи слова тренера в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Немецкий клуб оценивает трансфер 19-летнего англичанина минимум в 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем сыграл 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.