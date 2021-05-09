Клопп считает, что «Ливерпулю» будет тяжело попасть в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (2:0).

«Мы знали, что будет сложно. Единственный способ, который я знаю, чтобы победить, — это очень много работать, и это то, что мы сделали. Мы заслужили три очка. У них были моменты на контратаках, но Алиссон сделал действительно хороший сейв и держал нас в игре в первом тайме.

Мы в некотором роде мы боремся за топ-4. Это не невозможно, но это будет сложно. Мы попробуем и посмотрим, к чему мы придем», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе. От четвертого места, которое занимает «Лестер», команду Клоппа отделяют 6 очков.