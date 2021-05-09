Тухель назвал победу над «Манчестер Сити» важной с психологической точки зрения

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Сити» (2:1) в 35-м туре чемпионата Англии.

«Нам повезло не пропустить сразу два мяча в конце первого тайма и достаточно быстро сравнять счет после возобновления игры, — цитирует Тухеля официальный сайт клуба. — При этом в первом тайме мы не можем говорить о тактических проблемах или драматических ситуациях. Все события уложились в короткий отрезок длительностью 3-4 минуты, в течение которого мы пропустили и потеряли с травмой Андреаса. Такое случается. Оставшись на время в меньшинстве, мы утратили структуру игры и получили пенальти в свои ворота.

Могли ли мы проиграть матч за эти четыре минуты? Да. Был бы такой исход заслуженным? Нет. Я рад, что Менди смог оставить нас в игре на второй тайм. В перерыве я сказал парням, что мы должны играть словно на табло 0:0 и не имеем права опускать голову из-за последних минут первого тайма. Мы можем добавить во владении мячом, в том числе и на половине поля соперника, и это должно стать фундаментом для нашего возвращения в игру. И это им в полной мере удалось.

Забитый гол изменил все. Я ощущал, как растет уверенность каждого из нас в собственных силах. Мы играли с постоянно возрастающим качеством и уровнем давления, не прекращая атаковать. Это очень важная победа. Мы великолепно отреагировали на сложности и продемонстрировали фантастическую командную игру во втором тайме. И все это при том, что у нас было на день меньше для восстановления, мы играли на выезде и в Лиге чемпионов потратили много сил против «Реала».

Эта победа важна с точки зрения психологии, и я хотел бы отдельно отметить то, как мы отреагировали в непростой ситуации».

Напомним, что эти команды сыграют в финале Лиги чемпионов. Игра состоится в Стамбуле 29 мая.