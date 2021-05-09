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Тиагу: «У «Ливерпуля» небольшие шансы попасть в топ-4, мы реалистично смотрим на ситуацию»

02:47
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Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (2:0).

«Самое главное — это три очка. Мы доминировали в игре и создали много моментов. Если можешь помочь голом, это хорошо. Шансы попасть в топ-4 небольшие. Мы реалистично смотрим на нашу ситуацию. Это то, что у нас есть, мы сосредоточены на следующей игре против «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Тиагу BBC Sport.

«Ливерпуль» с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе. От четвертого места, которое занимает «Лестер», команду Клоппа отделяют 6 очков.

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