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Клопп: «Салах быстрее всех достигнет отметки в 150 голов за «Ливерпуль»

12:45
Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:3) высказался об игре форварда Мохамеда Салаха.

В этой встрече египтянин забил 100-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ.

«Салах — исключительный футболист. Несколько недель назад он забил сотый гол в АПЛ, а теперь за «Ливерпуль». Мы уже подарили ему футболку с цифрой 100 на спине. Скоро придется подарить ему еще одну.

Все мы знаем о его исключительности. Салах быстрее всех достигнет отметки в 150 голов за «Ливерпуль». В будущем, вспоминая о былом «Ливерпуле», люди точно будут говорить о Салахе, потому что он невероятен», — цитирует Клоппа Goal.com.

В этом сезоне АПЛ Салах участвовал в 6 матчах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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