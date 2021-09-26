Клопп: «Салах быстрее всех достигнет отметки в 150 голов за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:3) высказался об игре форварда Мохамеда Салаха.

В этой встрече египтянин забил 100-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ.

«Салах — исключительный футболист. Несколько недель назад он забил сотый гол в АПЛ, а теперь за «Ливерпуль». Мы уже подарили ему футболку с цифрой 100 на спине. Скоро придется подарить ему еще одну.

Все мы знаем о его исключительности. Салах быстрее всех достигнет отметки в 150 голов за «Ливерпуль». В будущем, вспоминая о былом «Ливерпуле», люди точно будут говорить о Салахе, потому что он невероятен», — цитирует Клоппа Goal.com.

В этом сезоне АПЛ Салах участвовал в 6 матчах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.