Клопп: «Салах быстрее всех достигнет отметки в 150 голов за «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:3) высказался об игре форварда Мохамеда Салаха.
В этой встрече египтянин забил 100-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ.
«Салах — исключительный футболист. Несколько недель назад он забил сотый гол в АПЛ, а теперь за «Ливерпуль». Мы уже подарили ему футболку с цифрой 100 на спине. Скоро придется подарить ему еще одну.
Все мы знаем о его исключительности. Салах быстрее всех достигнет отметки в 150 голов за «Ливерпуль». В будущем, вспоминая о былом «Ливерпуле», люди точно будут говорить о Салахе, потому что он невероятен», — цитирует Клоппа Goal.com.
В этом сезоне АПЛ Салах участвовал в 6 матчах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
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