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Клопп рассказал о состоянии Эллиотта после матча с «Лидсом»

21:10
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии полузащитника Харви Эллиотта после матча 4-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (3:0).

«У него серьезная травма. Повреждение лодыжки. Ему оказали первую помощь. Он находится в больнице», — приводит слова Клоппа BBC.

Защитник «Лидса» Паскаль Стрейк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку «красных» понадобилась срочная медицинская помощь. После просмотра момента на ВАР арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев.

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Иван Шитик все материалы автора

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