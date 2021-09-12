Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал поражение команды от «Ливерпуля» в матче 4-го тура чемпионата Англии (0:3).

«Мы мало владели инициативой. Они превзошли нас во всех аспектах. Я не знаю, почему так сложилось, мне надо разобраться. Когда мы теряли мяч, они создавали опасный момент. Конечно, меня волнует поражение со счетом 0:3.

Я очень сожалею о произошедшем с их футболистом и на сто процентов уверен, что наш игрок не замышлял ничего плохого. Хотелось бы мне, чтобы этого не случалось", — приводит слова Бьелсы BBC Sport.

Во втором тайме полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил серьезную травму после подката Паскаля Стрейка, который за свой фол получил красную карточку.