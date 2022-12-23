Клопп о поражении от «Ман Сити»: «Это была напряженная игра обеих команд»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (2:3).

«Мы играли так, как давно не играли, и нам пришлось сильно измениться. Как видите, нам нужно было время, чтобы адаптироваться к игре. В первые 15 минут у нас были настоящие проблемы, и это немного убило нашу уверенность. Голы, которые мы пропустили, были совершенно лишними. У нас были хорошие периоды, и мы могли забить больше голов. Это результат, с которым мы должны жить.

Это была напряженная игра обеих команд, это нормально. Мы показали хорошую игру, но не настолько, чтобы обыграть «Сити». Это о чем-то говорит. Есть многое, на что мы можем опираться и что мы можем использовать в следующих играх, так мы и сделаем», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В составе хозяев отличились Эрлин Холанн, Рияд Махрез и Натан Аке. Гости ответили точными ударами Фабиу Карвалью и Мохамеда Салаха.

В 1/4 финала пробились «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Лестер», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и «Чарльтон», который представляет третий по силе дивизион Англии. Четвертьфинальные пары определятся после жеребьевки.