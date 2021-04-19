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Клопп поделился мнением о Мохамеде Салахе

11:52
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результатах форварда Мохамеда Салаха в текущем сезоне.

«Золотая бутса» — дополнительный стимул для Салаха. Карьера футболиста длится 15 лет, иногда — 17-18 лет. В этот период футболист находится в своей лучшей форме и должен выжать максимум своих возможностей. Большинство игроков никогда не выиграют «Золотую бутсу». Получить эту награду даже один раз — большое достижение.

Салах — прирожденный бомбардир, он хочет забивать голы. Игроки мирового уровня забивают сезон за сезоном, и это самое важное для них", — цитирует Клоппа Goal.com.

В этом сезоне 28-летний египтянин провел 30 матчей в АПЛ, отметившись 19 голами и 3 результативными передачами.

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