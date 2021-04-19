Форвард «МЮ» Гринвуд оценил шансы команды на победу в АПЛ в этом сезоне
09:55
Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд высказался о возможной победе команды в чемпионате Англии в текущем сезоне.
«Ни в чем нельзя быть уверенным до конца. «Манчестер Сити» еще может оступиться. Нам нужно сосредоточиться на следующих играх. Все возможно. Надеюсь, они еще потеряют очки, но нам следует думать о своих матчах», — цитирует Гринвуда Sky Sports.
«МЮ» после 32 туров чемпионата Англии занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ман Сити» на 8 очков.
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