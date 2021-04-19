«Тоттенхэм» уволил Моуринью

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью покинул свой пост, утверждает The Telegraph и ряд других авторитетных источников.

По их данным, руководство лондонского клуба приняло решение уволить 58-летнего португальского специалиста.

Свой пост Моуринью занял в ноябре 2019 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.