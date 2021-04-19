«Тоттенхэм» уволил Моуринью
12:31
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью покинул свой пост, утверждает The Telegraph и ряд других авторитетных источников.
По их данным, руководство лондонского клуба приняло решение уволить 58-летнего португальского специалиста.
Свой пост Моуринью занял в ноябре 2019 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.
После 32 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/04/19/jose-mourinho-facing-tottenham-sack-today-brought-talks/
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