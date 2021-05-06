Клопп останется в «Ливерпуле», даже если клуб не выйдет в Лигу чемпионов
10:25
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп останется в клубе, сообщает Sky Sport Germany со ссылкой на агента немца Марка Косицке.
Косицке заявил, что 53-летний немец останется в английском клубе, даже если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона. Контракт Клоппа истекает летом 2024 года.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. С мерсисайдцами специалист стал чемпионом Англии и обладателем Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» после 33 матчей занимает седьмое место в чемпионате Англии, имея в активе 54 очка. От «Челси», который расположился на четвертой строчке, команду отделяют 7 очков.
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