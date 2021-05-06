«Тоттенхэм» может выкупить Гулачи у «Лейпцига»
10:15
«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Лейпцига» Петером Гулачи, сообщает Bild.
По информации источника, «шпоры» могут активировать опцию выкупа 31-летнего венгра в размере 13 миллионов евро. Английский клуб рассматривает голкипера в качестве замены Уго Льорису.
В сезоне-2020/21 Гулачи принял участие в 44 матчах за «Лейпциг» и пропустил 42 мяча, 20 встреч он провел на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/verhandlungen-geplant-warum-leipzig-um-torwart-gulacsi-zittern-muss-76276242,view=conversionToLogin.bild.html
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