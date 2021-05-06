Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» может выкупить Гулачи у «Лейпцига»

10:15
Теги:

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Лейпцига» Петером Гулачи, сообщает Bild.

По информации источника, «шпоры» могут активировать опцию выкупа 31-летнего венгра в размере 13 миллионов евро. Английский клуб рассматривает голкипера в качестве замены Уго Льорису.

В сезоне-2020/21 Гулачи принял участие в 44 матчах за «Лейпциг» и пропустил 42 мяча, 20 встреч он провел на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/verhandlungen-geplant-warum-leipzig-um-torwart-gulacsi-zittern-muss-76276242,view=conversionToLogin.bild.html

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?
Каким заболеваниям подвержены обладатели разных групп крови
Мать Бузовой прокомментировала сообщения о госпитализации певицы
Тело девушки-блогера нашли в лесу под Екатеринбургом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд