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«Ливерпуль» отказался покупать Юмтити за 6 миллионов фунтов

11:35
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«Ливерпуль» отказался покупать защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити, сообщает Anfield Central.

По информации источника, мерсисайдцам предлагали подписать 27-летнего француза за 6 миллионов фунтов, но английский клуб решил не покупать игрока. Сообщается, что «Ливерпуль» рассчитывает завершить трансфер другого футболиста, Ибраима Конате из «Лейпцига».

В сезоне-2020/21 Юмтити провел 15 матчей за «Барселону» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.anfieldcentral.co.uk/posts/liverpool-offered-samuel-umtiti-by-agent-as-frenchman-seeks-new-club/

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