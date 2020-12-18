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Клопп опередил Флика в борьбе за звание «тренер года» только по дополнительным показателям

01:01
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Немец Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», признан лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА. Он обошел в шорт-листе Ханса-Дитера Флика из «Баварии» и Марсело Бьелсу из «Лидса», которые заняли второе и третье места соответственно.

Однако, Клопп и Флик набрали равное количество очков — по 24. Наставник «красных» оказался выше своего соотечественника лишь по дополнительным показателям.

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