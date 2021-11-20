Клопп — о разгроме «Арсенала»: «Мы провели выдающийся матч»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (4:0).
«Мы провели выдающийся матч. Прибавляли по ходу игры, становились все сильнее и сильнее.
Мы полностью контролировали ход матча и здорово действовали в решающие моменты. В таких матчах важно держать соперника подальше от ваших ворот и действовать решительно в остальных зонах.
Мы знаем, на что способен «Арсенал», и мы не позволили ему продемонстрировать свои качества. Это самый большой комплимент, который я только могу сделать своей команде», — цитирует Клоппа BBC.
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