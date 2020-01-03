Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (2:0). «Красные» не проигрывают в АПЛ ровно год, последний раз команда уступала в чемпионата 3 января 2019 года.

— Очевидно, что это очень хорошая серия, но цель стоит не в том, чтобы продлевать ее, а в том, чтобы выиграть каждый матч, — цитирует Клоппа BBC.

Я по-настоящему счастлив и очень горжусь своими парнями. Но мы не должны принимать такие вещи как должное.

Мы полностью контролировали игру. Делали все, что хотели. Ребята играли просто здорово. Мы невероятно хорошо владели мячом: спокойно и в то же время очень активно его двигали.