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Клопп назвал глупостью разговоры о чемпионской гонке для «Ливерпуля»

02:51
Юрген Клопп. Фото Instagram
Юрген Клопп. Фото Instagram
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Бернли» в 19-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что говорить о чемпионской гонке сейчас не уместно. «Красные» на 6 очков отстают от лидера.

— Послушайте, было бы глупо после поражения от «Бернли» и нескольких матчей без голов говорить о борьбе за чемпионство, — цитирует пресс-служба клуба Клоппа. — Насколько это было бы глупо? Просто нужно выигрывать матчи — так было всегда. Для этого нужно забивать голы, в этом нет сомнений. Это то, что мы должны изменить и сделать лучше. Если что-то не работает, нужно работать усерднее. Нет, сейчас не легкая ситуация. Сейчас я должен прояснить, что мы должны делать в нужные моменты, и тогда мы снова забьем.

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