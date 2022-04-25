Клопп: «Если Ориги уйдет, он будет зажигать, куда бы ни перешел»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру форварда Дивока Ориги в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:0). Бельгиец забил последний гол команды на 85-й минуте.

«Нам будет не хватать Ориги. Если он уйдет, он будет зажигать, куда бы ни перешел. Он нападающий мирового класса, легенда и останется ею навсегда», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В сезоне-2021/22 Ориги забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи в 16 матчах за «Ливерпуль». Контракт 27-летнего бельгийца с мерсисайдцами действует до конца июня 2022 года.