Рой Кин может возобновить тренерскую карьеру

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин может вернуться к тренерской работе, сообщает The Times.

По данным источника, в главном тренере нуждается шотландский клуб «Хайберниан», который недавно уволил Шона Малоуни. Кин открыт для переговоров с представителями команды.

Последней тренерской работой Кина была должность ассистента в «Ноттингеме». Главным тренером специалист не работал с момента, как покинул пост в «Ипсвиче» в 2011 году.