Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов Англии

Криштиану Роналду за год в Англии зарабатывает больше 30 миллионов евро

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в английской премьер-лиге, информирует Daily Mail со ссылкой на L'Equipe.

37-летний португалец зарабатывает 26,4 миллиона фунтов стерлингов в год (31,42 миллиона евро).

На втором месте расположился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Его годовая зарплата составляет 20,4 миллиона фунтов (около 24,3 миллиона евро).

Замыкает тройку вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который за год зарабатывает 19,2 миллиона фунтов или 22,84 миллиона евро.

Четвертым в рейтинге идет нападающий «МЮ» Джейдон Санчо — 18 миллионов фунтов (21,4 миллиона евро). Замыкает топ-5 еще один игрок «Манчестер Юнайтед», защитник Рафаэль Варан, который в год имеет 15,6 миллиона фунтов (18,6 миллиона евро).

Таким образом, в первой пятерке самых высокооплачиваемых футболистов Англии находятся четыре игрока «МЮ».

Криштиану Роналду в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил 16 голов и отдал 3 передачи.