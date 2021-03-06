Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном уходе футболистов из команды в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.

«Я знаю, что наши футболисты — верные. Мы не в том положении, когда игрок может подойти и сказать: «Мы не попадаем в Лигу чемпионов в следующем году, так что я ухожу». Такого не будет. Я слишком хорошо знаю ребят. С новичками тоже не будет проблем. Если кто-то не хочет идти к нам, потому что мы не будем в ЛЧ в следующем году — значит, этот человек мне не нужен. Если кто-то хочет уйти из команды из-за непопадания в Лигу чемпионов — он мне не нужен», — цитирует Goal Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками после 27 матчей.