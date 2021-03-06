Клопп: «Если кто-то из игроков «Ливерпуля» хочет уйти из-за непопадания в ЛЧ — значит, он мне не нужен»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном уходе футболистов из команды в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.
«Я знаю, что наши футболисты — верные. Мы не в том положении, когда игрок может подойти и сказать: «Мы не попадаем в Лигу чемпионов в следующем году, так что я ухожу». Такого не будет. Я слишком хорошо знаю ребят. С новичками тоже не будет проблем. Если кто-то не хочет идти к нам, потому что мы не будем в ЛЧ в следующем году — значит, этот человек мне не нужен. Если кто-то хочет уйти из команды из-за непопадания в Лигу чемпионов — он мне не нужен», — цитирует Goal Клоппа.
«Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками после 27 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/klopp-insists-liverpools-stars-will-stay-loyal-regardless-of/qt1pccre3zuv1uozzddngss0n
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