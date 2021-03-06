Артета сказал Гендузи, что игрок больше не будет выступать за «Арсенал»
Полузащитник «Герты» Маттео Гендузи, арендованный у «Арсенала», больше не будет выступать за лондонский клуб, сообщает Mirror со ссылкой на Football Insider.
По сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета сказал 21-летнему французу о том, что тот сыграл свою последнюю игру за лондонцев и будет продан при следующей возможности.
В текущем сезоне Гендузи провел 18 матчей в бундеслиге, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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