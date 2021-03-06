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Артета сказал Гендузи, что игрок больше не будет выступать за «Арсенал»

13:27
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Полузащитник «Герты» Маттео Гендузи, арендованный у «Арсенала», больше не будет выступать за лондонский клуб, сообщает Mirror со ссылкой на Football Insider.

По сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета сказал 21-летнему французу о том, что тот сыграл свою последнюю игру за лондонцев и будет продан при следующей возможности.

В текущем сезоне Гендузи провел 18 матчей в бундеслиге, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

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