Артета сказал Гендузи, что игрок больше не будет выступать за «Арсенал»

Полузащитник «Герты» Маттео Гендузи, арендованный у «Арсенала», больше не будет выступать за лондонский клуб, сообщает Mirror со ссылкой на Football Insider.

По сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета сказал 21-летнему французу о том, что тот сыграл свою последнюю игру за лондонцев и будет продан при следующей возможности.

В текущем сезоне Гендузи провел 18 матчей в бундеслиге, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.