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Кейн заявил, что всегда будет благодарен Покеттино

11:30

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поблагодарил бывшего главного тренера команды Маурисио Покеттино. Ранее стало известно, что аргентинца сменил Жозе Моуринью.

— Босс, я всегда буду благодарен за то, что вы помогли осуществить мне свои мечты, — написал Кейн в Twitter. — У нас было несколько невероятных моментов за последние пять с половиной лет, которые я никогда не забуду. Вы были не только моим тренером, но и моим другом, и я благодарю вас за эти отношения. Удачи на следующем этапе (карьеры — прим. «СЭ»)!

Под руководством Покеттино «Тоттенхэм» в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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