Кейн заявил, что всегда будет благодарен Покеттино

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поблагодарил бывшего главного тренера команды Маурисио Покеттино. Ранее стало известно, что аргентинца сменил Жозе Моуринью.

— Босс, я всегда буду благодарен за то, что вы помогли осуществить мне свои мечты, — написал Кейн в Twitter. — У нас было несколько невероятных моментов за последние пять с половиной лет, которые я никогда не забуду. Вы были не только моим тренером, но и моим другом, и я благодарю вас за эти отношения. Удачи на следующем этапе (карьеры — прим. «СЭ»)!

Gaffer. I'll be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We've had some amazing moments in the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter! ? pic.twitter.com/u64RXV7wd4 — Harry Kane (@HKane) November 20, 2019

Под руководством Покеттино «Тоттенхэм» в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

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