Кейн стал самым результативным игроком в гостевых матчах в истории АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отличился в перенесенном гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии против «Брайтона». Он забил гол во втором тайме — 2:0.

Для Кейна этот гол стал 95-м в карьере в выездных матчах в рамках АПЛ. Таким образом, он установил новый рекорд АПЛ, превзойдя достижение экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни.

Причем Руни забил свой 94 гола за 243 матча. Кейн же забил 95-й гол в карьере в 139-й встрече.