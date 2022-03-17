«Тоттенхэм» на выезде переиграл «Брайтон»

«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Амекс».

На 37-й минуте Кристиан Ромеро открыл счет. В начале второй половины форвард Гарри Кейн удвоил преимущество «шпор».

Кейн стал рекордсменом по числу голов на выезде в АПЛ, а также вышел на пятое место в списке бомбардиров в истории лиги.

«Тоттенхэм» поднялся на 7-е место в турирной таблице, опередив «Вулверхэмптон». «Брайтон» остался на 13-й строчке.