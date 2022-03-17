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Сегодня, 00:22

«Тоттенхэм» на выезде переиграл «Брайтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 марта. «Брайтон» — «Тоттенхэм» — 0:2. Гарри Кейн в атаке.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Амекс».

На 37-й минуте Кристиан Ромеро открыл счет. В начале второй половины форвард Гарри Кейн удвоил преимущество «шпор».

Кейн стал рекордсменом по числу голов на выезде в АПЛ, а также вышел на пятое место в списке бомбардиров в истории лиги.

«Тоттенхэм» поднялся на 7-е место в турирной таблице, опередив «Вулверхэмптон». «Брайтон» остался на 13-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
16 мар, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
0:2
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Ромеро, 37 (0:1), Кейн, 57 (0:2)
Брайтон & Хоув
Санчес Данк Даффи Велтман (Лемпти, 78) Кукурелья Биссума (Уэлбек, 62) Макаллистер Гросс (Модер, 78) Марч Мопей Троссар
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти (Эмерсон Роял, 80) Регилон Ромеро Дайер Дэвис Хейбьерг Бентанкур Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80) Кейн Кулушевски (Бергвайн, 90+2)
Предупреждения
Мопей 7’, Велтман 45+1’  -  Регилон 43’, Ромеро 55’
Судьи
Джонс (Англия)
Гарри Кейн
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Кейн стал самым результативным игроком в гостевых матчах в истории АПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
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