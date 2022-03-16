«Арсенал» — «Ливерпуль»: Салах остался в запасе

«Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль» в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Нападающий «красных» Мохамед Салах включен в заявку на игру, но начнет встречу на скамейке запасных.

«Арсенал»: Рамсдейд, Соареш, Уайт, Габриэл, Тирни, Джака, Партей, Мартинелли, Эдегор, Сака, Ляказетт.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Тьяго, Хендерсон, Фабиньо, Мане, Жота, Диас.