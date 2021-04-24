Кейн рассказал о своей реакции на увольнение Моуринью из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, как отреагировал на увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «шпор».

«Я удивился увольнению Жозе. Узнал о его отставке за 5-10 минут до официального объявления. Мы все были сфокусированы на подготовке к финалу Кубка английской лиги, но это футбол. Мало кто ждет, что тренера уволят, но это часть игры. У нас с Жозе были отличные отношения, я желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит Sky Sports слова Кейна.

Моуринью работал в «Тоттенхэме» с ноября 2019 года, 19 апреля 2021 года он был уволен со своего поста.