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Кейн рассказал о своей реакции на увольнение Моуринью из «Тоттенхэма»

11:15
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, как отреагировал на увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «шпор».

«Я удивился увольнению Жозе. Узнал о его отставке за 5-10 минут до официального объявления. Мы все были сфокусированы на подготовке к финалу Кубка английской лиги, но это футбол. Мало кто ждет, что тренера уволят, но это часть игры. У нас с Жозе были отличные отношения, я желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит Sky Sports слова Кейна.

Моуринью работал в «Тоттенхэме» с ноября 2019 года, 19 апреля 2021 года он был уволен со своего поста.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11675/12284871/harry-kane-admits-he-was-surprised-by-jose-mourinhos-sacking-and-was-told-10-minutes-before-by-tottenham

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