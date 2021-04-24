Кейн рассказал о своей реакции на увольнение Моуринью из «Тоттенхэма»
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, как отреагировал на увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «шпор».
«Я удивился увольнению Жозе. Узнал о его отставке за 5-10 минут до официального объявления. Мы все были сфокусированы на подготовке к финалу Кубка английской лиги, но это футбол. Мало кто ждет, что тренера уволят, но это часть игры. У нас с Жозе были отличные отношения, я желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит Sky Sports слова Кейна.
Моуринью работал в «Тоттенхэме» с ноября 2019 года, 19 апреля 2021 года он был уволен со своего поста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11675/12284871/harry-kane-admits-he-was-surprised-by-jose-mourinhos-sacking-and-was-told-10-minutes-before-by-tottenham
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