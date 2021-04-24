«Арсенал» интересуется полузащитником «Боруссии» Брандтом
«Арсенал» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Юлианом Брандтом, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
По информации источника, «канониры» рассматривают кандидатуру 24-летнего немца на случай, если не смогут выкупить арендованного у «Реала» Мартина Эдегора.
TRUE ? @Arsenal have @JulianBrandt on their shortlist because Martin ?degaard could be too expensive to buy from @realmadrid pic.twitter.com/0hENCuKzAD— Christian Falk (@cfbayern) April 23, 2021
В сезоне-2020/21 Брандт провел 40 матчей за «Боруссию», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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