Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» интересуется полузащитником «Боруссии» Брандтом

10:48
Теги:

«Арсенал» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Юлианом Брандтом, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, «канониры» рассматривают кандидатуру 24-летнего немца на случай, если не смогут выкупить арендованного у «Реала» Мартина Эдегора.

В сезоне-2020/21 Брандт провел 40 матчей за «Боруссию», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тренер «Барселоны» Ясикявичюс — о серии с «Зенитом» в Евролиге: «Будет сложно»
Как Путин два раза за день удивил Запад
Майские выходные могут не коснуться федеральных чиновников
В Кремле разъяснили, как рассчитают зарплату в майские праздники

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд