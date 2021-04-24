Руководство «Челси» обратилось к болельщикам после выхода клуба из Суперлиги

«Челси» 24 апреля на официальном сайте клуба обратился к болельщикам после выхода клуба из Суперлиги.

«Мы всегда хотели сделать «Челси» лучшим клубом в мире, как с точки зрения того, как выступает команда на поле, так и в отношении взаимодействия с общественностью.

Совместное решение присоединиться к Суперлиге было принято из тех же побуждений. Когда стало известно, что может быть создана новая лига, мы не хотели, чтобы «Челси» упустил возможность выступать в потенциально самой престижной лиге. Мы также не могли допустить, чтобы наш клуб уступал своим соперникам в Англии и в Европе в плане конкуренции.

Руководство клуба всегда открыто для диалога с болельщиками и акционерами, но в этот раз, к сожалению, из-за временных ограничений и условий конфиденциальности обсудить столь важный вопрос не удалось.

Когда после объявления о вступлении в Суперлигу болельщики и акционеры начали высказывать свои опасения, руководство клуба прислушалось и пообщалось с ними. Как только в результате этих обсуждений стало понятно, что большинство настроено резко против вступления в Суперлигу, мы изменили свое изначальное решение и отказались от того, чтобы участвовать в новой лиге.

Мы также признаем справедливость высказанных сомнений в отношении того, в какой степени Суперлигу способствовует развитию этого вида спорта. Это смущало нас с самого начала, и мы были уверены, что в будущем затронем этот вопрос на встречах с акционерами. Также это касалось некоторых других концепций в предложении, по поводу которых у нас были сомнения. Мы твердо уверены, что должны сохранить структуру, которая позволит всем клубам, игрокам и болельщикам не только мечтать об успехе, но и добиваться его.

Мы признаем, что должны были обсудить эти вопросы до того, как приняли решение о присоединении. Владелец и Совет директоров понимают, что нам не следовало принимать решения о присоединении к Суперлиге. Мы крайне сожалеем о принятом решении.

Еще одной причиной выхода из Суперлиги стала потенциальная угроза репутации клуба и его работе на благо общества. За последние 17 лет мы много сделали для общества, приложили много усилий, чтобы улучшить ситуацию, а в случае, если бы мы остались в составе Суперлиги, мы бы рисковали, что все эти усилия и вся работа, проводимая под руководством владельца клуба и направленная на борьбу с расизмом, антисемитизмом, гомофобией и другими проявлениями дискриминации, были бы сведены на нет. Мы не могли позволить себе рисковать тем, что уже было достигнуто в этой области, равно как не могли нанести урон деятельности Фонда «Челси» в других областях.

«Челси» представляет собой клуб, который, прежде всего, основывается на традиции и связи с обществом. Мы очень амбициозны и стремимся добиваться самого лучшего. В этой связи нам необходимо постоянно прогрессировать, и иногда приходится рисковать.

Мы всегда приветствуем дискуссии по поводу того, как мы развиваемся как клуб, и как справляемся со сложными задачами. Мы допускаем, что могут иметь место разногласия, дебаты, иногда ошибки, мы должны снисходительно относиться друг к другу, трактовать сомнения в пользу того, кто, возможно, неправ, и понимать, что мы все желаем лучшего для «Челси». Ошибки неизбежны, но только умение признать эти ошибки, исправить их и двигаться дальше вместе делает нас сильнее.

Руководство клуба старается быть открытым для болельщиков и вести понятную и прозрачную политику. В будущем мы будем придерживаться тех же принципов и постараемся укрепить доверие болельщиков, которое у нас было до сих пор. Руководство клуба обязуется впредь советоваться с болельщиками и в большей степени принимать во внимание их мнение. Совет директоров проведет консультации с болельщиками и акционерами по поводу создания новых механизмов и структур, которые позволили бы обеспечить и гарантировать большее участие болельщиков в работе клуба.

Однако руководство клуба настаивает, что этот диалог может вестись только в условиях обоюдного уважения. Оскорбления, которым подверглись некоторые представители клуба в последние дни, неприемлемы. Антисемитизму, сексизму, расизму и угрозам насилия не должно быть места в обществе и в этом диалоге. Мы надеемся, что вы поможете нам провести эти переговоры в крайне уважительной обстановке, даже если могут возникнуть разногласия.

У «Челси» богатая история, и мы знаем, что нам очень повезло быть частью этого. Этот клуб был до нас и останется еще долго после нас. Наша задача — обеспечить его успешность в настоящий момент и заложить фундамент на будущее.

Владелец и руководство клуба благодарят вас за вашу поддержу «Челси», — сообщается в заявлении.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».