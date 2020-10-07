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Кепа Аррисабалага — о потере места в составе «Челси»: «Уверен, что смогу изменить ситуацию»

11:25
Кепа Аррисабалага. Фото Twitter
Кепа Аррисабалага. Фото Twitter
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал о своем отношении к потере места в стартовом составе команды.

— Я чувствую себя хорошо, уверен в себе, — приводит Goal.com слова Аррисабалаги. — Может, ситуация далека от идеала, но через такое нужно пройти. Я спокоен. Когда появится возможность сыграть, я буду стараться изо всех сил. Очевидно, что все футболисты хотят выходить на поле, и я — не исключение. В футболе трудно оценивать среднесрочные или долгосрочные перспективы, хочется играть сейчас. Сейчас есть шанс выступить за сборную, и я думаю целиком и полностью о нем. Уверен, что смогу изменить ситуацию.

В сезоне-2020/21 Кепа провел за «Челси» 2 матча и пропустил 3 гола. Испанец оставался на скамейке запасных в трех из четырех последних матчей «синих» и один раз не попал в заявку.

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