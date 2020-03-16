Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш заявил, что сезон-2019/20 в АПЛ должен быть доигран, несмотря на приостановку из-за коронавируса.

— Неужели кто-то всерьез считает, что будет справедливо лишить «Ливерпуль» шансов на победу в АПЛ после фантастического выступления команды в 29 турах чемпионата? — цитирует Sunday Post Далглиша. — У мерсисайдцев 25 очков отрыва от «Манчестер Сити» за 9 туров до конца сезона! Я считаю, что в первую очередь нужно дать доиграть этот чемпионат до конца, даже если придется играть в каждый второй вечер на протяжении мая, или даже июня. Да, это далеко от идеала, но все будут в равных условиях, так что все по-честному.

То, чего точно не должно произойти, так это обнуления сезона 2019/20. Это просто нечестно, любой болельщик должен это признать. Разве честно будет, если в Шотландии «Селтику», который показывает фантастические результаты на протяжении последних 9 месяцев, скажут, что все 30 игр, которые провела эта команда, не считаются? То же самое относится к «Данди Юнайтед», уверенно лидирующему в шотландском чемпионшипе, или «Лидсу» и «Вест Бромвичу» в английском чемпионшипе. Нельзя, чтобы труд людей на протяжении года пропадал зря.