Каземиро прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» и проходит медосмотр

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро прибыл в расположение клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

30-летний бразилец и его агенты прилетели в Манчестер сегодня утром, в данный момент футболист проходит медосмотр.

Вчера, 19 августа «МЮ» объявил о покупке Каземиро у «Реала». Полузащитник подписал контракт на 4 года с опцией продления еще на 1 год.

По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 70,65 миллиона евро.