Каземиро прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» и проходит медосмотр
Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро прибыл в расположение клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.
30-летний бразилец и его агенты прилетели в Манчестер сегодня утром, в данный момент футболист проходит медосмотр.
Вчера, 19 августа «МЮ» объявил о покупке Каземиро у «Реала». Полузащитник подписал контракт на 4 года с опцией продления еще на 1 год.
По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 70,65 миллиона евро.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
7
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
8
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
9
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
16
|Кр. Пэлас
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
18
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
19
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
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38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|- : -
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|- : -
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Рис Джеймс
Челси
|2
|0
|2
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
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