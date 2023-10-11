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Сегодня, 16:25

В «Вест Хэме» заявили, что хотели бы видеть Азара в команде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ассистент главного тренера «Вест Хэма» Кевин Нолан прокомментировал завершение карьеры экс-полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

«Да, Азар бы играл у нас в «Вест Хэме». Я уверен, что, если бы он захотел прийти и попробовать свои силы у нас, мы были бы готовы. Я не знаю о мнении главного тренера [Дэвида Мойеса], но я бы определенно хотел поработать с ним.

Азар провел несколько великолепных лет в АПЛ, забил несколько лучших мячей. Печально, что в 32 года он решил уйти, потому что я верю, что игрок его класса мог бы играть на высшем уровне еще много лет. Не удивлюсь, если ситуация изменится в ближайшие полгода-год», – цитирует Нолана TalkSport.

Эден Азар объявил о завершении карьеры 10 октября. Его последним клубом стал «Реал», который 32-летний бельгиец покинул этим летом. До этого Азар выступал за «Челси» и «Лилль».

Эден Азар
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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Кейн надеется, что «Тоттенхэм» станет чемпионом Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 5
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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