"Кардифф" на выезде обыграл "Брайтон"

"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон.

"Кардифф", несмотря на победу, остался на 18-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 31 очко. "Брайтон" занимает 17-ю строчку, имея в своем активе 33 балла.

В следующем туре "Кардифф" дома сыграет с "Ливерпулем", "Брайтон" отправится на выезд к "Вулверхэмптону".

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Премьер-лига

31-й тур

"Брайтон & Хоув" – "Кардифф Сити" – 0:2 (0:1)

Голы: Мендес-Лейнг, 22 (0:1). Моррисон, 50 (0:2).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернарду, Гросс (Андоне, 54), Преппер, Стивенс, Марч, Маррей, Джаханбахш (Искиэрдо, 69).

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Бакуна, 55), Раллс, Камараса, Хойлетт, Ньясс (Зохоре, 85), Мендес-Лейнг (Харрис, 80).

Предупреждение: Беннетт, 79.

Судья: Марринер (Англия).

16 апреля. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".