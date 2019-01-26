"Кардифф" может обратиться в суд в связи с пропажей Салы

"Кардифф" может начать судебное разбирательство в связи с пропажей аргентинского нападающего Эмилиано Салы, информирует Daily Telegraph. В клубе считают, что агент игрока Марк Маккей может быть виновен в несчастном случае, так как он организовал перелет Салы из Кардиффа в Нант и обратно.

- Наш клуб никак не причастен к организации полета. Каждый день поступает новая информация. Мы продолжаем изучать события и стараемся найти причину несчастного случая. Мы рассматриваем потенциальную возможность халатности со стороны агента футболиста. Это могло стать причиной случившегося, - сказал представитель клуба.

Напомним, вечером, 21 января, Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета.

Поисковая операция до сих пор так и не увенчалась успехом.