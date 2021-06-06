Канте оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился мнением о возможности выиграть «Золотой мяч».

«Думаю, говорить об этом еще рано. Сейчас только середина года, впереди много матчей и турниров. Нет смысла заявлять, что сегодня я заслуживаю эту награду.

Несколько лет назад я вошел в топ-10 кандидатов, и это было приятно. Но выиграть — совсем другое дело. Это великолепная индивидуальная награда. Те, кто ее завоевывали, добивались невероятных успехов на протяжении карьеры», — приводит слова Канте GFFN.

В сезоне-2020/21 30-летний француз провел 48 матчей за «Челси» во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Команда одержала победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0), а Канте признали лучшим игроком матча. Он впервые стал обладателем трофея.